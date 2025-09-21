Journées Européennes du Patrimoine L’Abbaye de Sainte-Croix Abbaye de Sainte-Croix Guingamp

Journées Européennes du Patrimoine L'Abbaye de Sainte-Croix

Abbaye de Sainte-Croix
Guingamp

dimanche 21 septembre 2025.

Abbaye de Sainte-Croix 34-36 Rue de l’Abbaye Guingamp Côtes-d’Armor

Début : 2025-09-21 15:00:00

fin : 2025-09-21 17:00:00

2025-09-21

L’Abbaye de Sainte-Croix est fondée vers 1135. Elle a souffert au fil des siècles de destructions et reconstructions. D l’église abbatiale, reconstruite en 1748-1750, il ne subsiste que le chevet polygonal et les arcade du transept du XII-XIIIe siècle. Mais vous pourrez voir le manoir abbatial. Ce logis de la première moitié du XVIe siècle, remanié. Au milieu de sa façade sud, on voit une tour d’escalier hexagonale à couronnement circulaire. Cette tour est à pans coupés jusqu’à hauteur du toit du bâtiment principal et, à son sommet, elle est de plan circulaire et coiffée d’un toit conique. Elle est flanquée à l’Est d’une petite tourelle sur

encorbellement. Du portail d’entrée de l’abbaye, reconstruit au XVIIIe siècle, il ne reste que l’arcade de l’entrée des piétons (l’arcade est surmontée d’une plaque de pierre sur laquelle est gravée la sauvegarde donnée à l’abbaye en 1636 par le roi Louis XIII). M. et Mme Tanguy vous ouvrent exceptionnellement leur porte en visites libres. .

