Journées européennes du patrimoine Ladaux fête son patrimoine ! Salle des fêtes Ladaux

Après la découverte de la musique verte l’an passé et la promenade sensorielle d’il y a deux ans qui ont ravies petits et grands, cette année, nous vous proposons un parcours musical tout aussi ludique dans Ladaux. Partez à la découverte des musiques anciennes et jeux traditionnels de l’Europe aux sons des luths, théorbes, guitares et flûte. Un concert final à 18 h clôturera la balade à l’église de Ladaux, avec en première partie un spectacle théâtral et musical donné par les enfants de l’association. En deuxième partie, le concert « Esprit et Fête d’une rive à l’autre » autour des musiques méditerranéennes pour flûte, luths et guitares, des XVI et XVIIe siècles donné par l’ensemble “La Enzina” avec le flûtiste Jean Marc Brian, et les luthistes Alice Thévenin, Louison Petit et Laurence Postigo. A 21 h, un concours de belote sera organisé à la salle des fêtes par l’ACCA. .

+33 6 72 75 45 22

