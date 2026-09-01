Journées européennes du patrimoine : Ladaux fête son patrimoine ! Salle des fêtes Ladaux
samedi 19 septembre 2026 · Salle des fêtes · Ladaux
Informations pratiques
Ladaux
Journées européennes du patrimoine : Ladaux fête son patrimoine !
Salle des fêtes Le Bourg Ladaux Gironde
Tarif : – – 10 EUR
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 15:00:00
fin : 2026-09-19 19:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Musique et jeux autour du patrimoine !
Un parcours musical à la découverte des musiques anciennes et jeux traditionnels de l’Europe aux sons des luths, théorbes, guitares et flûte !
Départ à 15h de la salle des fêtes – Concert final à 18h à l’église.
Inscriptions sur réservation obligatoire. .
Salle des fêtes Le Bourg Ladaux 33760 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 75 45 22
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English : Journées européennes du patrimoine : Ladaux fête son patrimoine !
L’événement Journées européennes du patrimoine : Ladaux fête son patrimoine ! Ladaux a été mis à jour le 2026-09-09 par OT de l’Entre-deux-Mers