Journées européennes du patrimoine : Ladaux fête son patrimoine ! Salle des fêtes Ladaux

Informations pratiques

Ladaux

Journées européennes du patrimoine : Ladaux fête son patrimoine !

Salle des fêtes Le Bourg Ladaux Gironde

Tarif : – – 10 EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 15:00:00

fin : 2026-09-19 19:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Musique et jeux autour du patrimoine !

Un parcours musical à la découverte des musiques anciennes et jeux traditionnels de l’Europe aux sons des luths, théorbes, guitares et flûte !

Départ à 15h de la salle des fêtes – Concert final à 18h à l’église.

Inscriptions sur réservation obligatoire. .

Salle des fêtes Le Bourg Ladaux 33760 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 75 45 22

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English : Journées européennes du patrimoine : Ladaux fête son patrimoine !

L’événement Journées européennes du patrimoine : Ladaux fête son patrimoine ! Ladaux a été mis à jour le 2026-09-09 par OT de l’Entre-deux-Mers