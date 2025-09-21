Journées Européennes du Patrimoine Ladon
Journées Européennes du Patrimoine Ladon dimanche 21 septembre 2025.
Journées Européennes du Patrimoine
Ladon Loiret
Début : 2025-09-21 14:00:00
2025-09-21
Journées Européennes du Patrimoine
Journées Européennes du Patrimoine avec Véronique Lacoste. L’histoire locale au fil des siècles et exposition salle du Tivoli. A 14h .
Ladon 45270 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 95 50 22 mairie.ladon@wanadoo.fr
English :
European Heritage Days
German :
Europäische Tage des Kulturerbes
Italiano :
Giornate europee del patrimonio
Espanol :
Jornadas Europeas de Patrimonio
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Ladon a été mis à jour le 2025-08-30 par OT GATINAIS SUD