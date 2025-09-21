Journées Européennes du Patrimoine Ladon

Ladon Loiret

Début : 2025-09-21 14:00:00

fin : 2025-09-21

2025-09-21

Journées Européennes du Patrimoine avec Véronique Lacoste. L’histoire locale au fil des siècles et exposition salle du Tivoli. A 14h .

Ladon 45270 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 95 50 22 mairie.ladon@wanadoo.fr

European Heritage Days

Europäische Tage des Kulturerbes

Giornate europee del patrimonio

Jornadas Europeas de Patrimonio

