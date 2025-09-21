Journées européennes du patrimoine L’Alto L’Alto Le Creusot

Journées européennes du patrimoine L’Alto L’Alto Le Creusot dimanche 21 septembre 2025.

Journées européennes du patrimoine L’Alto

L’Alto 5 avenue François Mitterrand Le Creusot Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21 10:30:00

fin : 2025-09-21 11:30:00

Date(s) :

2025-09-21

Deux ateliers à destination des enfants.

La grande histoire de l’architecture comment et pourquoi construit-on une maison, une école, une ville… ?

Une guide-conférencière raconte l’histoire de l’architecture aux enfants de 3 à 7 ans, accompagnés par leurs parents. Ils auront l’occasion de manipuler différents matériaux de construction avant d’aller observer quelques bâtiments en ville.

Architectes, le métier de vos rêves ?

À partir de 8 ans et en compagnie de vos parents, découvrez le métier d’architecte et les enjeux de cette discipline. Essayez-vous au dessin de plan, puis allez observer les bâtiments du centre-ville avec un oeil

nouveau, guidés par un architecte. .

L’Alto 5 avenue François Mitterrand Le Creusot 71200 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 77 59 26 manon.tibout@ville-lecreusot.fr

English : Journées européennes du patrimoine L’Alto

German : Journées européennes du patrimoine L’Alto

Italiano :

Espanol :

L’événement Journées européennes du patrimoine L’Alto Le Creusot a été mis à jour le 2025-09-09 par LE CREUSOT │ Creusot-Montceau Tourisme | Cat.II