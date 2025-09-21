Journées européennes du patrimoine L’Alto L’Alto Le Creusot
Journées européennes du patrimoine L’Alto L’Alto Le Creusot dimanche 21 septembre 2025.
Journées européennes du patrimoine L’Alto
L’Alto 5 avenue François Mitterrand Le Creusot Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-21 10:30:00
fin : 2025-09-21 11:30:00
Date(s) :
2025-09-21
Deux ateliers à destination des enfants.
La grande histoire de l’architecture comment et pourquoi construit-on une maison, une école, une ville… ?
Une guide-conférencière raconte l’histoire de l’architecture aux enfants de 3 à 7 ans, accompagnés par leurs parents. Ils auront l’occasion de manipuler différents matériaux de construction avant d’aller observer quelques bâtiments en ville.
Architectes, le métier de vos rêves ?
À partir de 8 ans et en compagnie de vos parents, découvrez le métier d’architecte et les enjeux de cette discipline. Essayez-vous au dessin de plan, puis allez observer les bâtiments du centre-ville avec un oeil
nouveau, guidés par un architecte. .
L’Alto 5 avenue François Mitterrand Le Creusot 71200 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 77 59 26 manon.tibout@ville-lecreusot.fr
English : Journées européennes du patrimoine L’Alto
German : Journées européennes du patrimoine L’Alto
Italiano :
Espanol :
L’événement Journées européennes du patrimoine L’Alto Le Creusot a été mis à jour le 2025-09-09 par LE CREUSOT │ Creusot-Montceau Tourisme | Cat.II