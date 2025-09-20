Journées européennes du patrimoine l’Ampli Le Creusot

Journées européennes du patrimoine l’Ampli Le Creusot samedi 20 septembre 2025.

Journées européennes du patrimoine l’Ampli

5 avenue François Mitterrand Le Creusot Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-20 17:30:00

2025-09-20

Ouvert depuis 2012 dans les sous-sols de l’Alto, l’Ampli propose trois studios et une salle de concert pour répéter, s’enregistrer et travailler sur scène.

Venez découvrir les coulisses et les possibilités de ce lieu surprenant avec l’association qui participe à le faire vivre, Les Gens de l’Ampli. Assistez à une partie de la préparation du concert qui aura lieu le soir même Drapeau vide / Gamin.

Durée 30 min, départ toutes les 45 min.

Sans réservation, places limitées. .

5 avenue François Mitterrand Le Creusot 71200 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 77 59 39 ampli@ville-lecreusot.fr

