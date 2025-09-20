Journées européennes du patrimoine L’ancien chantier Marin naval de Ciboure Ciboure

Rue Bourousse Ciboure Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 15:00:00

fin : 2025-09-20

Date(s) :

2025-09-20

Les adhérents de l’association Egurrezkoa vous proposent une visite commentée de l’ancien chantier naval suivie d’une démonstration de cintrage du bois et de calfatage sur des bateaux en bois. .

Rue Bourousse Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 26 03 16

