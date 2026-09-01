Journées Européennes du Patrimoine : « Landes express ! » D776 Monteneuf
dimanche 20 septembre 2026 · D776 · Monteneuf
Informations pratiques
Monteneuf
Journées Européennes du Patrimoine : « Landes express ! »
D776 Accueil des menhirs et landes Monteneuf Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 14:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Visites flash de 30 minutes, un départ toutes les heures de 14h à 17h
Suivez le guide pour une mini-visite de 30 minutes à la découverte des landes de Monteneuf et de ses extraordinaires richesses écologiques et culturelles ! Explorez les landes et mégalithes, deux patrimoines intimement liés depuis le Néolithique .
D776 Accueil des menhirs et landes Monteneuf 56380 Morbihan Bretagne +33 2 97 93 26 74
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Journées Européennes du Patrimoine : « Landes express ! » Monteneuf a été mis à jour le 2026-09-07 par OT MALESTROIT – Destination Brocéliande
À voir aussi à Monteneuf (Morbihan)
- Journées Européennes du Patrimoine : Esquisse ton patrimoine ! D776 Monteneuf 19 septembre 2026
- Pioche ton caillou !, Site des Menhirs de Monteneuf, Monteneuf 19 septembre 2026
- Journées Européennes du Patrimoine : Pioche ton caillou ! D776 Monteneuf 19 septembre 2026
- Esquisse ton patrimoine !, Site des Menhirs de Monteneuf, Monteneuf 19 septembre 2026