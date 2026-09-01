Journées Européennes du Patrimoine : « Landes express ! » D776 Monteneuf

Informations pratiques

Monteneuf

Journées Européennes du Patrimoine : « Landes express ! »

D776 Accueil des menhirs et landes Monteneuf Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 14:00:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Visites flash de 30 minutes, un départ toutes les heures de 14h à 17h

Suivez le guide pour une mini-visite de 30 minutes à la découverte des landes de Monteneuf et de ses extraordinaires richesses écologiques et culturelles ! Explorez les landes et mégalithes, deux patrimoines intimement liés depuis le Néolithique .

D776 Accueil des menhirs et landes Monteneuf 56380 Morbihan Bretagne +33 2 97 93 26 74

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English :

L’événement Journées Européennes du Patrimoine : « Landes express ! » Monteneuf a été mis à jour le 2026-09-07 par OT MALESTROIT – Destination Brocéliande