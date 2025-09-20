Journées Européennes du Patrimoine Landivisiau

Journées Européennes du Patrimoine Landivisiau samedi 20 septembre 2025.

Journées Européennes du Patrimoine

Centre ville Landivisiau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-20

Thème le patrimoine architectural .

Vivez une expérience artistique inédite mêlant danse, musique et théâtre dans les rues de la Ville.

Déambulation originale, accessible à tous, qui fera (re)découvrir des lieux patrimoniaux emblématiques à travers les talents d’artistes professionnels et amateurs.

Promenade musicale et dansée menant sur le parcours d’interprétation du patrimoine, organisée avec la complicité des élèves de l’école de musique, des danseurs et danseuses de l’association Imagine et des jeunes comédiens et comédiennes de l’association Didascalies.

Promenade portée par le duo chorégraphique d’Oriane Germser et Olivier Depoix, qui invitent à partager un I.U.P.S. ( Instantané Unique Poétique et Sauvage) !

Conçue pour un public familial, promenade artistique invite à porter un regard neuf sur le patrimoine local, en laissant place à l’émotion, à la découverte et à la surprise.

Dans le cadre du projet intitulé Les Mystères de Landi © Les Archikurieux NDV, les élèves de la classe de CM2 de Mme Librizzi de l’école Notre-Dame-des-Victoires ont imaginé la conception d’un jeu de piste permettant de partir, en famille, à la découverte des richesses patrimoniales de la Ville de Landivisiau.

Découverte du jeu, le samedi 20 septembre.

Départ de la Bibliothèque, rue Mangin

– de 10h à 12h

– de 14h à 16h

– de 16h30 à 18h30. .

Centre ville Landivisiau 29400 Finistère Bretagne +33 2 98 68 67 63

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Landivisiau a été mis à jour le 2025-08-20 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX