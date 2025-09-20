Journées européennes du patrimoine Langon Exposition Vénus Jardin de la mairie Langon

Jardin de la mairie 2 rue de la brûlerie Langon Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

Date(s) :

2025-09-20 2025-09-21

Vénus, figure féminine fut une importante source d’inspiration pour les peintres sculpteurs et les artistes en général à travers les siècles.

Dans la mythologie romaine, Vénus est la déesse de l’amour, de la beauté de la fertilité et de la mer.

Ses attributs sont la nudité, la myrrhe, le myrte, la rose, les coquillages, le miroir et la ceinture magique. Elle est associée également à divers animaux comme le cygne, la tourterelle ou la colombe et à divers fruits comme la pomme ou la grenade.

La commune de Langon est « Coup de Cœur » de la Région Bretagne. .

Jardin de la mairie 2 rue de la brûlerie Langon 35660 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 13 28 48 09

