Journées européennes du patrimoine Langon Visite du bourg sur le bâti ancien Langon dimanche 21 septembre 2025.

Place de l’église Langon Ille-et-Vilaine

Début : 2025-09-21 15:30:00

fin : 2025-09-21

2025-09-21

Visite guidée par le CPRB, gratuit et sans réservation.

La commune de Langon est « Coup de Cœur » de la Région Bretagne .

Place de l’église Langon 35660 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 13 28 48 09

L’événement Journées européennes du patrimoine Langon Visite du bourg sur le bâti ancien Langon a été mis à jour le 2025-08-30 par OT PAYS DE REDON