Journées européennes du patrimoine Langon Visite guidée de la chapelle Sainte-Agathe Langon
Chapelle Sainte-Agathe Langon Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20 10:00:00
fin : 2025-09-21 18:00:00
Date(s) :
2025-09-20 2025-09-21
La chapelle Sainte Agathe, classée MH depuis 1840, est bâtie sur d’anciens thermes gallo-romains, elle présente dans son abside une fresque datée du IIe-début du IIIe siècle, d’une Vénus anadyomène. Transformée en église paléochrétienne au Haut Moyen Age ( vraisemblablement une des premières églises d’Ille et Vilaine., puis vers la fin du moyen Age elle sera remanié pour devenir chapelle funéraire.
Bâtiment qui a traversé prés de 2000 ans de l’histoire de France en s’adaptant à différents usages thermes gallo-romains, église au Haut moyen Age, chapelle funéraire au Moyen Age, temple protestant au XIVe, temple de la raison pendant la révolution et salpêtrière…….
La commune de Langon est « Coup de Cœur » de la Région Bretagne .
Chapelle Sainte-Agathe Langon 35660 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 13 28 48 09
