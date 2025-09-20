Journées européennes du patrimoine Langon Visite guidée de l’église Saint-Pierre et Saint-Paul Langon

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20 2025-09-21

De style roman, cette église fut bâtie du XI au XIIIe sur les fondations d’une église carolingienne. Elle est l’œuvre des moines bâtisseurs de l’Abbaye de Redon qui étaient nos seigneurs féodaux depuis l’an 834.Son chevet exceptionnel présente de larges bands lombardes en « grès roussard ». A l’intérieur, sur la voute de l’absidiole Nord, se trouve la plus intéressante peinture murale du Moyen Age existant dans le département (XIIIe-XIVe).

La commune de Langon est « Coup de Cœur » de la Région Bretagne .

église Saint-Pierre et Saint-Paul Langon 35660 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 13 28 48 09

