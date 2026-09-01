UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Cherbourg-en-Cotentin

Journées Européennes du Patrimoine > Langoustier de 1934 « Croix Du Sud III » Ponton J Cherbourg-en-Cotentin

samedi 19 septembre 2026 · Ponton J · Cherbourg-en-Cotentin

Journées Européennes du Patrimoine > Langoustier de 1934 « Croix Du Sud III » Ponton J Cherbourg-en-Cotentin

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Ponton J
Adresse
Cherbourg-Octeville
Ville
50100 Cherbourg-en-Cotentin
Département
Manche
Tarif

Cherbourg-en-Cotentin

Journées Européennes du Patrimoine > Langoustier de 1934 « Croix Du Sud III »

Ponton J Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Une belle occasion de visiter à quai et échanger sur l’histoire de notre vieux Langoustier Croix du Sud III construit à Camaret en 1934.
RDV devant La Capitainerie.   .

Ponton J Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 6 85 55 71 92  dominiqueraimbault@live.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Journées Européennes du Patrimoine > Langoustier de 1934 « Croix Du Sud III »

L’événement Journées Européennes du Patrimoine > Langoustier de 1934 « Croix Du Sud III » Cherbourg-en-Cotentin a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Cotentin – Cherbourg-en-Cotentin

À voir aussi à Cherbourg-en-Cotentin (Manche)