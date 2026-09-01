Journées Européennes du Patrimoine > Langoustier de 1934 « Croix Du Sud III » Ponton J Cherbourg-en-Cotentin
samedi 19 septembre 2026 · Ponton J · Cherbourg-en-Cotentin
Informations pratiques
Cherbourg-en-Cotentin
Journées Européennes du Patrimoine > Langoustier de 1934 « Croix Du Sud III »
Ponton J Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Une belle occasion de visiter à quai et échanger sur l’histoire de notre vieux Langoustier Croix du Sud III construit à Camaret en 1934.
RDV devant La Capitainerie. .
Ponton J Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 6 85 55 71 92 dominiqueraimbault@live.fr
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English : Journées Européennes du Patrimoine > Langoustier de 1934 « Croix Du Sud III »
L’événement Journées Européennes du Patrimoine > Langoustier de 1934 « Croix Du Sud III » Cherbourg-en-Cotentin a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Cotentin – Cherbourg-en-Cotentin
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