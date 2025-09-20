Journées Européennes du Patrimoine Lanvollon

Journées Européennes du Patrimoine Lanvollon samedi 20 septembre 2025.

Journées Européennes du Patrimoine

Lanvollon Côtes-d’Armor

Début : 2025-09-20 14:30:00

fin : 2025-09-21 17:00:00

2025-09-20

Randonnées commentées « L’âme de Lanvollon » proposées par l’Office de Tourisme Falaises d’Armor, environ 5km, gratuites mais sur réservation car place limitée. Goûter offert. Le samedi et le dimanche de 14h30 à 17h. .

Lanvollon 22290 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 70 12 47

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Lanvollon a été mis à jour le 2025-08-19 par Office de tourisme Falaises d’Armor