Journées Européennes du Patrimoine Lanvollon
Lanvollon Côtes-d’Armor
Début : 2025-09-20 14:30:00
fin : 2025-09-21 17:00:00
2025-09-20
Randonnées commentées « L’âme de Lanvollon » proposées par l’Office de Tourisme Falaises d’Armor, environ 5km, gratuites mais sur réservation car place limitée. Goûter offert. Le samedi et le dimanche de 14h30 à 17h. .
Lanvollon 22290 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 70 12 47
