Informations pratiques

Lapleau

Journées Européennes du Patrimoine – Lapleau

Lapleau Corrèze

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

VISITE GUIDÉE de l’Eglise St Etienne

Samedi · 10h30 et 15h

VISITE LIBRE dim · journée

infos 05.55.27.53.17 .

Lapleau 19550 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 27 53 17

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English : Journées Européennes du Patrimoine – Lapleau

L’événement Journées Européennes du Patrimoine – Lapleau Lapleau a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières