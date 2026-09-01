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Journées Européennes du Patrimoine – Lapleau Lapleau

samedi 19 septembre 2026 · Lapleau

Journées Européennes du Patrimoine – Lapleau Lapleau

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Ville
19550 Lapleau
Département
Corrèze
Tarif
0 0 0 Gratuit

Lapleau

Journées Européennes du Patrimoine – Lapleau

Lapleau Corrèze

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19

VISITE GUIDÉE de l’Eglise St Etienne
Samedi · 10h30 et 15h
VISITE LIBRE dim · journée
infos 05.55.27.53.17   .

Lapleau 19550 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 27 53 17 

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English : Journées Européennes du Patrimoine – Lapleau

L’événement Journées Européennes du Patrimoine – Lapleau Lapleau a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières

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