AGENDA · Lapleau
Journées Européennes du Patrimoine – Lapleau Lapleau
samedi 19 septembre 2026 · Lapleau
Informations pratiques
Lapleau
Journées Européennes du Patrimoine – Lapleau
Lapleau Corrèze
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
VISITE GUIDÉE de l’Eglise St Etienne
Samedi · 10h30 et 15h
VISITE LIBRE dim · journée
infos 05.55.27.53.17 .
Lapleau 19550 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 27 53 17
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English : Journées Européennes du Patrimoine – Lapleau
L’événement Journées Européennes du Patrimoine – Lapleau Lapleau a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières
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