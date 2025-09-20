Journées européennes du Patrimoine L’arc Scène Nationale Le Creusot L’arc Scène Nationale Le Creusot
Journées européennes du Patrimoine L’arc Scène Nationale Le Creusot L’arc Scène Nationale Le Creusot samedi 20 septembre 2025.
Journées européennes du Patrimoine L’arc Scène Nationale Le Creusot
L’arc Scène Nationale Espace François Mitterrand Le Creusot Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-21
Date(s) :
2025-09-20
L’arc ouvre ses portes pour permettre au public de visiter ses différents espaces et les coulisses du théâtre. Guidés par l’équipe de L’arc, vous pourrez poser toutes vos questions et en apprendre davantage sur l’histoire de ce lieu emblématique.
Réservation conseillée. .
L’arc Scène Nationale Espace François Mitterrand Le Creusot 71200 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 55 13 11 billetterie@larcscenenationale.fr
English : Journées européennes du Patrimoine L’arc Scène Nationale Le Creusot
German : Journées européennes du Patrimoine L’arc Scène Nationale Le Creusot
Italiano :
Espanol :
L’événement Journées européennes du Patrimoine L’arc Scène Nationale Le Creusot Le Creusot a été mis à jour le 2025-09-04 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)