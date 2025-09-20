Journées européennes du Patrimoine L’arc Scène Nationale Le Creusot L’arc Scène Nationale Le Creusot

Journées européennes du Patrimoine L’arc Scène Nationale Le Creusot L’arc Scène Nationale Le Creusot samedi 20 septembre 2025.

Journées européennes du Patrimoine L’arc Scène Nationale Le Creusot

L’arc Scène Nationale Espace François Mitterrand Le Creusot Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-20

L’arc ouvre ses portes pour permettre au public de visiter ses différents espaces et les coulisses du théâtre. Guidés par l’équipe de L’arc, vous pourrez poser toutes vos questions et en apprendre davantage sur l’histoire de ce lieu emblématique.

Réservation conseillée. .

L’arc Scène Nationale Espace François Mitterrand Le Creusot 71200 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 55 13 11 billetterie@larcscenenationale.fr

English : Journées européennes du Patrimoine L’arc Scène Nationale Le Creusot

German : Journées européennes du Patrimoine L’arc Scène Nationale Le Creusot

Italiano :

Espanol :

L’événement Journées européennes du Patrimoine L’arc Scène Nationale Le Creusot Le Creusot a été mis à jour le 2025-09-04 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)