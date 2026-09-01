Journées européennes du patrimoine : L’arc Scène Nationale Le Creusot L’arc Scène Nationale Le Creusot
samedi 19 septembre 2026 · L'arc Scène Nationale · Le Creusot
Informations pratiques
Le Creusot
Journées européennes du patrimoine : L’arc Scène Nationale Le Creusot
L’arc Scène Nationale Espace François Mitterrand Le Creusot Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
L’arc ouvre ses portes pour permettre au public de visiter ses différents espaces et les coulisses du théâtre. Guidés par l’équipe de L’arc, vous pourrez poser toutes vos questions et en apprendre davantage sur l’histoire de ce lieu emblématique.
Réservation conseillée. .
L’arc Scène Nationale Espace François Mitterrand Le Creusot 71200 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 55 13 11 billetterie@larcscenenationale.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Journées européennes du patrimoine : L’arc Scène Nationale Le Creusot
L’événement Journées européennes du patrimoine : L’arc Scène Nationale Le Creusot Le Creusot a été mis à jour le 2026-09-02 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)
À voir aussi à Le Creusot (Saône-et-Loire)
- Sur les traces de l’histoire de l’ancien patronage Schneider, La Cour Vive, Le Creusot 18 septembre 2026
- Conte gesticulé interactif et animé « Renard fait son tour du monde », La Cour Vive, Le Creusot 18 septembre 2026
- Des châteaux de Saône et Loire, vus d’en haut, L’Alto, Le Creusot 18 septembre 2026
- Journées européennes du patrimoine : conférence « Louise Michel, l’Archange de la Commune » Rue Jules Guesde Le Creusot 18 septembre 2026
- Dans les coulisses de l’industrie brasserie artisanale Autre Monde Brasserie artisanale Autre Monde Le Creusot 18 septembre 2026