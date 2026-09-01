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Journées européennes du patrimoine : L’arc Scène Nationale Le Creusot L’arc Scène Nationale Le Creusot

samedi 19 septembre 2026 · L'arc Scène Nationale · Le Creusot

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
L'arc Scène Nationale
Adresse
Espace François Mitterrand
Ville
71200 Le Creusot
Département
Saône-et-Loire
Tarif
Gratuit Gratuit

Le Creusot

Journées européennes du patrimoine : L’arc Scène Nationale Le Creusot

L’arc Scène Nationale Espace François Mitterrand Le Creusot Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19

L’arc ouvre ses portes pour permettre au public de visiter ses différents espaces et les coulisses du théâtre. Guidés par l’équipe de L’arc, vous pourrez poser toutes vos questions et en apprendre davantage sur l’histoire de ce lieu emblématique.
Réservation conseillée.   .

L’arc Scène Nationale Espace François Mitterrand Le Creusot 71200 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 55 13 11  billetterie@larcscenenationale.fr

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English : Journées européennes du patrimoine : L’arc Scène Nationale Le Creusot

L’événement Journées européennes du patrimoine : L’arc Scène Nationale Le Creusot Le Creusot a été mis à jour le 2026-09-02 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)

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