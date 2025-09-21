JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE L’ARCHITECTURE À LODÈVE DES GALLO-ROMAINS À NOS JOURS Lodève

Lodève Hérault

Début : 2025-09-21

fin : 2025-09-21

2025-09-21

Le Groupe Archéologique Lodévois vous propose une visite à travers 2 000 ans d’histoire architecturale à Lodève. Ponts, remparts, moulins, palais épiscopal… un parcours de 2 km pour découvrir les traces du passé, de l’époque gallo-romaine à aujourd’hui.

Découvrez le patrimoine architectural de Lodève de l’époque gallo-romaine à nos jours (ponts, remparts, tours, maisons, moulins, cours, palais épiscopal….).

Une visite proposée par le Groupe Archéologique Lodévois. Rendez-vous devant la cathédrale pour un parcours de

2 km.

rendez-vous devant la cathédrale/ Durée 1h30 gratuit tout public

Programme complet des JEP 2025 en Lodévois et Larzac https://lodevoisetlarzac.fr/actualites/jep/ .

Lodève 34700 Hérault Occitanie +33 6 74 82 16 94 gelu4@wanadoo.fr

English :

The Groupe Archéologique Lodévois offers a tour of 2,000 years of architectural history in Lodève. Bridges, ramparts, mills, the bishop?s palace? a 2 km tour to discover traces of the past, from Gallo-Roman times to the present day.

German :

Die Groupe Archéologique Lodévois bietet Ihnen einen Rundgang durch 2000 Jahre Architekturgeschichte in Lodève an. Brücken, Stadtmauern, Mühlen, Bischofspalast… Auf einem 2 km langen Rundgang entdecken Sie die Spuren der Vergangenheit, von der gallo-römischen Epoche bis heute.

Italiano :

Il Groupe Archéologique Lodévois vi accompagna in un tour di 2.000 anni di storia architettonica di Lodève. Ponti, bastioni, mulini, il palazzo vescovile: un percorso di 2 km per scoprire le tracce del passato, dall’epoca gallo-romana ai giorni nostri.

Espanol :

El Groupe Archéologique Lodévois le lleva a recorrer los 2.000 años de historia arquitectónica de Lodève. Puentes, murallas, molinos, el palacio episcopal… un recorrido de 2 km para descubrir las huellas del pasado, desde la época galo-romana hasta nuestros días.

