Journées Européennes du Patrimoine l'architecture de Jules Ferry Vicq-sur-Breuilh samedi 20 septembre 2025.

Grasmagnac Vicq-sur-Breuilh Haute-Vienne

2025-09-20

2025-09-21

2025-09-20 2025-09-21

Il fut un temps où l’école était dispensée dans de sobres locaux voire une annexe de ferme puis arriva les nouvelles lois sur l’enseignement et avec Jules Ferry une conception innovatrice offrir aux enfants un lieu d’apprentissage des bases du savoir.

Une architecture naquit où tout fut pensé, étudié et construit pour le bien-être des enfants.

Venez visiter une pure école communale Jules Ferry où la maison de l’institutrice, le préau, la cour, la cantine et les petits Water Closed se révèleront en rappel du passé.

De nouveaux trésors vous seront présentés et, qui susciteront, nous l’espérons, votre curiosité.

Uniquement sur réservation à partir de 14h les 2 après-midi. (1 h par visite) .

Grasmagnac Vicq-sur-Breuilh 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 64 79 06

