JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE : L’ARCHITECTURE DE LA FERME CAUSSENARDE D’AUTREFOIS Hures-la-Parade
samedi 19 septembre 2026 · Hures-la-Parade
Informations pratiques
Hures-la-Parade
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE : L’ARCHITECTURE DE LA FERME CAUSSENARDE D’AUTREFOIS
Ferme caussenarde d’autrefois Hures-la-Parade Lozère
Tarif : 9 – 9 – 9 EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
À travers une visite guidée de ce corps de ferme par un membre de la famille, vous découvrirez tous les attributs de l’architecture caussenarde sans charpente en bois, et au delà le mode de vie des paysans du Causse Méjean de 1640 à 1945. Sur inscription uniquement.
À travers une visite guidée de ce corps de ferme par un membre de la famille, vous découvrirez tous les attributs de l’architecture caussenarde sans charpente en bois, et au delà le mode de vie des paysans du Causse Méjean de 1640 à 1945. Sur inscription uniquement. .
Ferme caussenarde d’autrefois Hures-la-Parade 48150 Lozère Occitanie +33 6 87 32 21 72 contact@ferme-caussenarde.com
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English :
%C0 Through a guided tour of this farmhouse led by a family member, you’ll discover all the features of Causse architecture without a wooden roof truss, as well as the way of life of the farmers of the Causse Méjean from 1640 to 1945. By reservation only.
L’événement JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE : L’ARCHITECTURE DE LA FERME CAUSSENARDE D’AUTREFOIS Hures-la-Parade a été mis à jour le 2026-09-09 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes
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