JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE L’ARCHITECTURE HORS DES SENTIERS BATTUS La Vacquerie-et-Saint-Martin-de-Castries
La Vacquerie-et-Saint-Martin-de-Castries Hérault
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-20
2025-09-20
Découvrez le site de Cantercel, un lieu singulier dédié à l’architecture organique. Lors d’une visite guidée par l’architecte Jean-Pierre Campredon, explorez des bâtiments où la forme dialogue avec la nature.
Visite du site de Cantercel, ensemble de bâtiments représentatifs du courant d’architecture organique, accompagnée par l’architecte Jean-Pierre Campredon.
La visite sera suivie de la lecture Dardé furieux à 18h.
Durée 2h30. Libre participation, tout public.
Programme complet des JEP 2025 en Lodévois et Larzac https://lodevoisetlarzac.fr/actualites/jep/ .
La Vacquerie-et-Saint-Martin-de-Castries 34520 Hérault Occitanie +33 4 67 44 60 06
English :
Discover the Cantercel site, a unique place dedicated to organic architecture. On a guided tour led by architect Jean-Pierre Campredon, explore buildings where form dialogues with nature.
German :
Entdecken Sie Cantercel, einen einzigartigen Ort, der der organischen Architektur gewidmet ist. Erkunden Sie auf einem Rundgang mit dem Architekten Jean-Pierre Campredon die Gebäude, in denen die Form mit der Natur in Dialog tritt.
Italiano :
Scoprite il sito Cantercel, un luogo unico dedicato all’architettura organica. Durante la visita guidata dall’architetto Jean-Pierre Campredon, esplorate gli edifici in cui la forma incontra la natura.
Espanol :
Descubra el yacimiento de Cantercel, un lugar único dedicado a la arquitectura orgánica. En una visita guiada por el arquitecto Jean-Pierre Campredon, explore edificios donde la forma se encuentra con la naturaleza.
