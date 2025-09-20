JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE L’ARCHITECTURE HORS DES SENTIERS BATTUS La Vacquerie-et-Saint-Martin-de-Castries

Découvrez le site de Cantercel, un lieu singulier dédié à l’architecture organique. Lors d’une visite guidée par l’architecte Jean-Pierre Campredon, explorez des bâtiments où la forme dialogue avec la nature.
Visite du site de Cantercel, ensemble de bâtiments représentatifs du courant d’architecture organique, accompagnée par l’architecte Jean-Pierre Campredon.
La visite sera suivie de la lecture Dardé furieux à 18h.

Durée 2h30. Libre participation, tout public.

Programme complet des JEP 2025 en Lodévois et Larzac https://lodevoisetlarzac.fr/actualites/jep/   .

La Vacquerie-et-Saint-Martin-de-Castries 34520 Hérault Occitanie +33 4 67 44 60 06 

English :

Discover the Cantercel site, a unique place dedicated to organic architecture. On a guided tour led by architect Jean-Pierre Campredon, explore buildings where form dialogues with nature.

German :

Entdecken Sie Cantercel, einen einzigartigen Ort, der der organischen Architektur gewidmet ist. Erkunden Sie auf einem Rundgang mit dem Architekten Jean-Pierre Campredon die Gebäude, in denen die Form mit der Natur in Dialog tritt.

Italiano :

Scoprite il sito Cantercel, un luogo unico dedicato all’architettura organica. Durante la visita guidata dall’architetto Jean-Pierre Campredon, esplorate gli edifici in cui la forma incontra la natura.

Espanol :

Descubra el yacimiento de Cantercel, un lugar único dedicado a la arquitectura orgánica. En una visita guiada por el arquitecto Jean-Pierre Campredon, explore edificios donde la forma se encuentra con la naturaleza.

