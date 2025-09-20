Journées européennes du patrimoine l’art à poster Musée Quesnel-Morinière Coutances
Journées européennes du patrimoine l’art à poster Musée Quesnel-Morinière Coutances samedi 20 septembre 2025.
Journées européennes du patrimoine l’art à poster
Musée Quesnel-Morinière 2 rue Quesnel-Morinière Coutances Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20 14:00:00
fin : 2025-09-20 16:30:00
Date(s) :
2025-09-20
Atelier carte postale .
Musée Quesnel-Morinière 2 rue Quesnel-Morinière Coutances 50200 Manche Normandie +33 2 33 19 08 10
English : Journées européennes du patrimoine l’art à poster
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Journées européennes du patrimoine l’art à poster Coutances a été mis à jour le 2025-08-29 par Coutances Tourisme