Informations pratiques

Bourges

Journées Européennes du Patrimoine – L’Art du Vitrail : Un Patrimoine Fragile

12 Hle Saint-Bonnet Bourges Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 14:30:00

fin : 2026-09-20 15:30:00

Date(s) :

2026-09-20

Découvrez les secrets du vitrail ancien et les techniques utilisées pour préserver et restaurer ce patrimoine fragile.

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le public pourra découvrir l’art du vitrail à travers une visite commentée proposée à l’église Saint-Bonnet. À partir des vitraux de l’édifice, le maître verrier Bruno de Pirey expliquera les principales causes d’altération des vitraux anciens ainsi que les techniques employées pour les restaurer et les préserver. Cette rencontre permettra de mieux comprendre le travail du maître verrier et les enjeux liés à la conservation de ce patrimoine fragile. Gratuit, sur réservation obligatoire, dans la limite de 25 personnes. .

12 Hle Saint-Bonnet Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 57 82 45 maisondesmusees@ville-bourges.fr

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English :

Discover the secrets of historic stained glass and the techniques used to preserve and restore this fragile cultural heritage.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine – L’Art du Vitrail : Un Patrimoine Fragile Bourges a été mis à jour le 2026-09-07 par OT BOURGES