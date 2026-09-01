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Journées Européennes du Patrimoine – L’Art du Vitrail : Un Patrimoine Fragile Bourges

dimanche 20 septembre 2026 · Bourges

Journées Européennes du Patrimoine – L’Art du Vitrail : Un Patrimoine Fragile Bourges

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
14:30:00
Adresse
12 Hle Saint-Bonnet
Ville
18000 Bourges
Département
Cher
Tarif
Gratuit

Bourges

Journées Européennes du Patrimoine – L’Art du Vitrail : Un Patrimoine Fragile

12 Hle Saint-Bonnet Bourges Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 14:30:00
fin : 2026-09-20 15:30:00

Date(s) :
2026-09-20

Découvrez les secrets du vitrail ancien et les techniques utilisées pour préserver et restaurer ce patrimoine fragile.
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le public pourra découvrir l’art du vitrail à travers une visite commentée proposée à l’église Saint-Bonnet. À partir des vitraux de l’édifice, le maître verrier Bruno de Pirey expliquera les principales causes d’altération des vitraux anciens ainsi que les techniques employées pour les restaurer et les préserver. Cette rencontre permettra de mieux comprendre le travail du maître verrier et les enjeux liés à la conservation de ce patrimoine fragile. Gratuit, sur réservation obligatoire, dans la limite de 25 personnes.   .

12 Hle Saint-Bonnet Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 57 82 45  maisondesmusees@ville-bourges.fr

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English :

Discover the secrets of historic stained glass and the techniques used to preserve and restore this fragile cultural heritage.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine – L’Art du Vitrail : Un Patrimoine Fragile Bourges a été mis à jour le 2026-09-07 par OT BOURGES

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