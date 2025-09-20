Journées européennes du patrimoine Lasses Marennaises à Bourcefranc Chantier Rabeau Bourcefranc-le-Chapus

Journées européennes du patrimoine Lasses Marennaises à Bourcefranc Chantier Rabeau Bourcefranc-le-Chapus samedi 20 septembre 2025.

Journées européennes du patrimoine Lasses Marennaises à Bourcefranc

Chantier Rabeau Baie du Chapus Bourcefranc-le-Chapus Charente-Maritime

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20

Venez à la découverte du patrimoine nautique local dans l’atelier des Lasses marennaises !

Chantier Rabeau Baie du Chapus Bourcefranc-le-Chapus 17560 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 50 95 88 lassesmarennaises@gmail.com

English : European Heritage Days Lasses Marennaises at Bourcefranc

Come and discover the local nautical heritage in the Lasses marennaises workshop!

German : Europäische Tage des Denkmals Lasses Marennaises in Bourcefranc

Entdecken Sie das lokale nautische Erbe in der Werkstatt der Lasses marennaises!

Italiano :

Venite a scoprire il patrimonio nautico locale nel laboratorio delle Lasses marennaises!

Espanol : Jornadas Europeas del Patrimonio Lasses Marennaises en Bourcefranc

¡Venga a descubrir el patrimonio náutico local en el taller Lasses marennaises!

