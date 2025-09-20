Journées européennes du patrimoine Lasses Marennaises à Bourcefranc Chantier Rabeau Bourcefranc-le-Chapus
Journées européennes du patrimoine Lasses Marennaises à Bourcefranc Chantier Rabeau Bourcefranc-le-Chapus samedi 20 septembre 2025.
Journées européennes du patrimoine Lasses Marennaises à Bourcefranc
Chantier Rabeau Baie du Chapus Bourcefranc-le-Chapus Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20 14:00:00
fin : 2025-09-21 18:00:00
Date(s) :
2025-09-20
Venez à la découverte du patrimoine nautique local dans l’atelier des Lasses marennaises !
.
Chantier Rabeau Baie du Chapus Bourcefranc-le-Chapus 17560 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 50 95 88 lassesmarennaises@gmail.com
English : European Heritage Days Lasses Marennaises at Bourcefranc
Come and discover the local nautical heritage in the Lasses marennaises workshop!
German : Europäische Tage des Denkmals Lasses Marennaises in Bourcefranc
Entdecken Sie das lokale nautische Erbe in der Werkstatt der Lasses marennaises!
Italiano :
Venite a scoprire il patrimonio nautico locale nel laboratorio delle Lasses marennaises!
Espanol : Jornadas Europeas del Patrimonio Lasses Marennaises en Bourcefranc
¡Venga a descubrir el patrimonio náutico local en el taller Lasses marennaises!
L’événement Journées européennes du patrimoine Lasses Marennaises à Bourcefranc Bourcefranc-le-Chapus a été mis à jour le 2025-09-17 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes