Journées européennes du patrimoine Laval
Journées européennes du patrimoine Laval samedi 20 septembre 2025.
Journées européennes du patrimoine
Laval Mayenne
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-21
2025-09-20
Les journées du patrimoine 2025 ont lieu du 20 au 21 septembre
Les 42e Journées européennes du patrimoine mettent en lumières le « patrimoine architectural » .
Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire
English :
Heritage Days 2025 take place from September 20 to 21
German :
Die Heritage Days 2025 finden vom 20. bis 21. September statt
Italiano :
Le Giornate del Patrimonio 2025 si svolgono dal 20 al 21 settembre
Espanol :
Las Jornadas del Patrimonio 2025 se celebran del 20 al 21 de septiembre
L’événement Journées européennes du patrimoine Laval a été mis à jour le 2025-08-11 par LAVAL TOURISME