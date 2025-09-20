Journées européennes du patrimoine L’Aventure Néolithique en Montagnes Noires Roudouallec

Guernangoué Roudouallec Morbihan

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

Pleins feux sur le néolithique. Découvrez le site de Guernangoué, véritable richesse archéologique locale, à travers des visites libres ou commentées, podcasts, expos (bourg). Des démonstration et atelier sur site le dimanche après-midi. Rando des mégalithes le matin, sur inscription. Coup de cœur de la Région Bretagne. .

Guernangoué Roudouallec 56110 Morbihan Bretagne +33 2 98 81 93 90

