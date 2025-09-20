Journées Européennes du Patrimoine Lavoir Saint-Martin Thorigné d’Anjou Thorigné-d’Anjou
Journées Européennes du Patrimoine Lavoir Saint-Martin Thorigné d’Anjou
Rue de l’étang Thorigné-d’Anjou Maine-et-Loire
Journées Européennes du Patrimoine proposées à la fontaine et au lavoir Saint-Martin à Thorigné d’Anjou, les 20 et 21 septembre 2025.
Très beau lavoir couvert, installé en 1840 sur les bases d’une ancienne chapelle adjointe à la fontaine datée du 19e siècle.
Visite libre. .
English :
European Heritage Days at the Saint-Martin fountain and washhouse in Thorigné d’Anjou, September 20 and 21, 2025.
German :
Europäische Tage des Kulturerbes, die am Brunnen und Waschhaus Saint-Martin in Thorigné d’Anjou am 20. und 21. September 2025 angeboten werden.
Italiano :
Giornate europee del patrimonio presso la fontana e il lavatoio di Saint-Martin a Thorigné d’Anjou, 20 e 21 settembre 2025.
Espanol :
Jornadas Europeas del Patrimonio en la fuente y lavadero Saint-Martin de Thorigné d’Anjou, 20 y 21 de septiembre de 2025.
