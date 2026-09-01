Journées Européennes du Patrimoine – Lavoir Saint-Martin – Thorigné d’Anjou Thorigné-d’Anjou
samedi 19 septembre 2026 · Thorigné-d'Anjou
Informations pratiques
Thorigné-d’Anjou
Journées Européennes du Patrimoine – Lavoir Saint-Martin – Thorigné d’Anjou
Rue de l’étang Thorigné-d’Anjou Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Journées Européennes du Patrimoine proposées à la fontaine et au lavoir Saint-Martin à Thorigné d’Anjou, les 19 et 20 septembre 2026.
Très beau lavoir couvert, installé en 1840 sur les bases d’une ancienne chapelle adjointe à la fontaine datée du 19e siècle.
Visite libre. .
Rue de l’étang Thorigné-d’Anjou 49220 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 95 32 15
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English :
European Heritage Days events will be held at the Saint-Martin fountain and washhouse in Thorigné d’Anjou on September 19 and 20, 2026.
L’événement Journées Européennes du Patrimoine – Lavoir Saint-Martin – Thorigné d’Anjou Thorigné-d’Anjou a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de tourisme Anjou bleu
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