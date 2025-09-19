#Journées Européennes du Patrimoine# Lavoirs de Saint-Laurent / Poulloù-kannañ Sant-Laorañs. Plouguerneau
#Journées Européennes du Patrimoine# Lavoirs de Saint-Laurent / Poulloù-kannañ Sant-Laorañs. Plouguerneau vendredi 19 septembre 2025.
#Journées Européennes du Patrimoine# Lavoirs de Saint-Laurent / Poulloù-kannañ Sant-Laorañs.
Devant la chapelle Plouguerneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-19 10:00:00
fin : 2025-09-19
Date(s) :
2025-09-19
LES ANIMATIONS DE PLOUGUERNEAU NATURE ENVIRONNEMENT
Abadennoù kinniget gant ar gevredigezh Plougerne Natur Endro
SUR LE THEME DE L’EAU nappes phréatiques, sources, puits, fontaines, lavoirs, ruisseaux, rivières…
An dour, eien, puñs, poull, feunteun, gouver, kanol, stêr…
PETITS CHANTIERS DU PATRIMOINE.
Labourioù bihan evit kempenn poulloù hag ur puñs. .
Devant la chapelle Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 2 98 04 70 93
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement #Journées Européennes du Patrimoine# Lavoirs de Saint-Laurent / Poulloù-kannañ Sant-Laorañs. Plouguerneau a été mis à jour le 2025-09-08 par OT PAYS DES ABERS