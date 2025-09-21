#Journées Européennes du Patrimoine# Lavoirs de Saint-Laurent / Poulloù-kannañ Sant-Laorañs. Lieu-dit Prad Paol Plouguerneau

Lieu-dit Prad Paol Au-dessus du pont Plouguerneau Finistère

Début : 2025-09-21 10:00:00

fin : 2025-09-21

2025-09-21

BALADE GUIDEE DE PRAD-PAOL AU PONT DU DIABLE

Deomp da bourmen etre chapel Prad Paol ha Pont Krac’h

Animée par G.Kervella. Avec Ti ar Vro Leon, Lesneven.

Visite bilingue Breton-Français. La langue bretonne étant aussi un patrimoine (immatériel) exceptionnel à conserver et à développer.

Comment l’Armorique est devenue Bretagne au 6ème siècle. La chapelle de Prad Paol. Saint Pol de Léon et le dragon. Néolitique, Age du Bronze (tumuli de Rann ar Groaz), Age du Fer (stèle gauloises et souterrain), Epoque Gallo-Romaine et le Pont du Diable, histoire et légendes.

Penaos e oa deut Arvorig da vezañ Breizh. Roudoù, istorioù, mojennoù… .

29880 Finistère Bretagne +33 2 98 04 70 93

