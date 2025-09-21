Journées Européennes du Patrimoine Le bois dans tous ses états à Saint-Antoine de Ficalba Saint-Antoine-de-Ficalba
Journées Européennes du Patrimoine Le bois dans tous ses états à Saint-Antoine de Ficalba Saint-Antoine-de-Ficalba dimanche 21 septembre 2025.
Journées Européennes du Patrimoine Le bois dans tous ses états à Saint-Antoine de Ficalba
Devant la mairie Saint-Antoine-de-Ficalba Lot-et-Garonne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-21
fin : 2025-09-21
Date(s) :
2025-09-21
Le bois est l’un des matériaux de construction emblématiques du Grand Villeneuvois maisons à pan de bois, charpente, granges, séchoirs à tabac… Découvrez ses propriétés et ses usages en architecture !
Le bois est l’un des matériaux de construction emblématiques du Grand Villeneuvois maisons à pan de bois, charpente, granges, séchoirs à tabac… Découvrez ses propriétés et ses usages en architecture ! .
Devant la mairie Saint-Antoine-de-Ficalba 47340 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 9 64 41 87 73 patrimoine@grand-villeneuvois.fr
English : Journées Européennes du Patrimoine Le bois dans tous ses états à Saint-Antoine de Ficalba
Wood is one of the emblematic building materials of the Grand Villeneuvois: timber-framed houses, frameworks, barns, tobacco drying sheds… Discover its properties and architectural uses!
German : Journées Européennes du Patrimoine Le bois dans tous ses états à Saint-Antoine de Ficalba
Holz ist eines der emblematischen Baumaterialien des Grand Villeneuvois: Fachwerkhäuser, Dachstühle, Scheunen, Tabaktrockner… Entdecken Sie seine Eigenschaften und seine Verwendung in der Architektur!
Italiano :
Il legno è uno dei materiali da costruzione emblematici del Grand Villeneuvois: case a graticcio, strutture, fienili, capannoni per l’essiccazione del tabacco… Scoprite le sue proprietà e i suoi usi in architettura!
Espanol : Journées Européennes du Patrimoine Le bois dans tous ses états à Saint-Antoine de Ficalba
La madera es uno de los materiales de construcción emblemáticos del Grand Villeneuvois: casas con entramado de madera, armazones, graneros, secaderos de tabaco… Descubra sus propiedades y usos en arquitectura
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Le bois dans tous ses états à Saint-Antoine de Ficalba Saint-Antoine-de-Ficalba a été mis à jour le 2025-09-15 par OT Villeneuve Vallée du Lot