Informations pratiques

Gurs

Journées Européennes du Patrimoine le camp de Gurs

Camp de Gurs Gurs Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 15:00:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Découverte de l’histoire du camp de Gurs au travers d’une visite guidée gratuite et la projection d’un diaporama dans la baraque du camp assurées par les bénévoles de l’association Terres de mémoire(s) et de luttes . Tout public. Durée approximative 2 h.

Présentation d’un diaporama présentant le projet d’aménagement du site de Gurs à l’auditorium de la Villa Bedat à Oloron .

Camp de Gurs Gurs 64190 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 41 75 05 association.tml@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Journées Européennes du Patrimoine le camp de Gurs

L’événement Journées Européennes du Patrimoine le camp de Gurs Gurs a été mis à jour le 2026-07-30 par OT Béarn des Gaves