Journées Européennes du Patrimoine le camp de Gurs Gurs
dimanche 20 septembre 2026 · Gurs
Informations pratiques
Gurs
Journées Européennes du Patrimoine le camp de Gurs
Camp de Gurs Gurs Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 15:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Découverte de l’histoire du camp de Gurs au travers d’une visite guidée gratuite et la projection d’un diaporama dans la baraque du camp assurées par les bénévoles de l’association Terres de mémoire(s) et de luttes . Tout public. Durée approximative 2 h.
Présentation d’un diaporama présentant le projet d’aménagement du site de Gurs à l’auditorium de la Villa Bedat à Oloron .
Camp de Gurs Gurs 64190 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 41 75 05 association.tml@orange.fr
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English : Journées Européennes du Patrimoine le camp de Gurs
L’événement Journées Européennes du Patrimoine le camp de Gurs Gurs a été mis à jour le 2026-07-30 par OT Béarn des Gaves
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