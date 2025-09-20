Journées européennes du patrimoine Mairie du Castellet Le Castellet

Journées européennes du patrimoine Mairie du Castellet Le Castellet samedi 20 septembre 2025.

Journées européennes du patrimoine

Mairie du Castellet Le Castellet Village Le Castellet Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-20

Journées européennes du patrimoine au Castellet Village

.

Mairie du Castellet Le Castellet Village Le Castellet 83330 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 32 79 13 tourisme@ville-lecastellet.fr

English :

European Heritage Days at Castellet Village

German :

Europäische Tage des Kulturerbes in Le Castellet Village

Italiano :

Le Giornate del Patrimonio Europeo al Villaggio Castellet

Espanol :

Jornadas Europeas del Patrimonio en el pueblo de Castellet

L’événement Journées européennes du patrimoine Le Castellet a été mis à jour le 2025-09-05 par Espace touristique Gabriel Tambon Le Castellet