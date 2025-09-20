Journées européennes du patrimoine Mairie du Castellet Le Castellet
Journées européennes du patrimoine Mairie du Castellet Le Castellet samedi 20 septembre 2025.
Journées européennes du patrimoine
Mairie du Castellet Le Castellet Village Le Castellet Var
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-21
Date(s) :
2025-09-20
Journées européennes du patrimoine au Castellet Village
.
Mairie du Castellet Le Castellet Village Le Castellet 83330 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 32 79 13 tourisme@ville-lecastellet.fr
English :
European Heritage Days at Castellet Village
German :
Europäische Tage des Kulturerbes in Le Castellet Village
Italiano :
Le Giornate del Patrimonio Europeo al Villaggio Castellet
Espanol :
Jornadas Europeas del Patrimonio en el pueblo de Castellet
L’événement Journées européennes du patrimoine Le Castellet a été mis à jour le 2025-09-05 par Espace touristique Gabriel Tambon Le Castellet