Journées européennes du patrimoine le château de Ménoray Locmalo

Ménoray Locmalo Morbihan

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-20 18:00:00

2025-09-20

Le château de Ménoray, son parc, son bois et ses terres témoignent de l’évolution d’un manoir du 15e siècle jusqu’à aujourd’hui pigeonnier et vivier du 16e siècle, chapelle et château du 17e siècle, ce dernier étant étendu aux 18e et 19e siècles, ferme modèle de la fin du 19e siècle. Protégé au titre des Monuments Historiques, le domaine fait l’objet depuis 2022 d’une campagne de restauration. Visite libre du parc. Le château n’est pas accessible. .

Ménoray Locmalo 56160 Morbihan Bretagne +33 2 97 51 22 04

