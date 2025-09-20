Journées Européennes du Patrimoine Le Château de Purnon Verrue

4 Rue du Moulin Bigeard Verrue Vienne

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

Samedi et dimanche 10h-16h

Visites Guidées

◦ Français: 14h30

◦ Anglais: 11h

◦ Découvrez la restauration de la toiture et des façades

• Démonstration de cuisson traditionnelle du pain dans l’ancienne boulangerie du château

Déjeuner barbecue

Bar à vin par Ampelidae

Démonstrations par les artisans travaillant à la restauration du château .

4 Rue du Moulin Bigeard Verrue 86420 Vienne Nouvelle-Aquitaine

