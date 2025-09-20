Journées Européennes du Patrimoine Le Château de Purnon Verrue
4 Rue du Moulin Bigeard Verrue Vienne
Tarif : – –
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-21
2025-09-20
Samedi et dimanche 10h-16h
Visites Guidées
◦ Français: 14h30
◦ Anglais: 11h
◦ Découvrez la restauration de la toiture et des façades
• Démonstration de cuisson traditionnelle du pain dans l’ancienne boulangerie du château
Déjeuner barbecue
Bar à vin par Ampelidae
Démonstrations par les artisans travaillant à la restauration du château .
4 Rue du Moulin Bigeard Verrue 86420 Vienne Nouvelle-Aquitaine
