Journées Européennes du Patrimoine Le Château de Purnon Verrue

Journées Européennes du Patrimoine Le Château de Purnon Verrue samedi 20 septembre 2025.

4 Rue du Moulin Bigeard Verrue Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-21

Date(s) :
2025-09-20

Samedi et dimanche 10h-16h
Visites Guidées
◦ Français: 14h30
◦ Anglais: 11h
◦ Découvrez la restauration de la toiture et des façades
• Démonstration de cuisson traditionnelle du pain dans l’ancienne boulangerie du château
Déjeuner barbecue
Bar à vin par Ampelidae
Démonstrations par les artisans travaillant à la restauration du château   .

4 Rue du Moulin Bigeard Verrue 86420 Vienne Nouvelle-Aquitaine  

