Journées européennes du Patrimoine Le Château de Sully sur Loire Sully-sur-Loire

Journées européennes du Patrimoine Le Château de Sully sur Loire

Chemin de la Salle Verte Sully-sur-Loire Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 12:00:00

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-20 2025-09-21

Découvrez cette forteresse médiévale qui, au fil des siècles, a connu de nombreuses modifications architecturales. Visites insolites d’espaces habituellement fermés au public.

Samedi et dimanche à 10h30, 11h15 et 12h (sur réservation). .

Chemin de la Salle Verte Sully-sur-Loire 45600 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 36 36 86

