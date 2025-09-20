Journées européennes du Patrimoine Le Château de Sully sur Loire Sully-sur-Loire
Journées européennes du Patrimoine Le Château de Sully sur Loire Sully-sur-Loire samedi 20 septembre 2025.
Journées européennes du Patrimoine Le Château de Sully sur Loire
Chemin de la Salle Verte Sully-sur-Loire Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20 12:00:00
fin : 2025-09-21
Date(s) :
2025-09-20 2025-09-21
Découvrez cette forteresse médiévale qui, au fil des siècles, a connu de nombreuses modifications architecturales. Visites insolites d’espaces habituellement fermés au public.
Samedi et dimanche à 10h30, 11h15 et 12h (sur réservation). .
Chemin de la Salle Verte Sully-sur-Loire 45600 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 36 36 86
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Journées européennes du Patrimoine Le Château de Sully sur Loire Sully-sur-Loire a été mis à jour le 2025-08-30 par OT SULLY-SUR-LOIRE