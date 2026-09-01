Informations pratiques

Bourges

Journées Européennes du Patrimoine : Le Cimetière des Capucins

8 Place Malus Bourges Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 10:00:00

fin : 2026-09-20 12:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Partez à la découverte du cimetière des Capucins, le plus ancien cimetière communal de Bourges, et plongez dans l’histoire de la ville et de ses habitants.

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le public pourra découvrir le cimetière des Capucins lors d’une visite commentée. Créé en 1792, il est le premier cimetière communal de Bourges et conserve de nombreuses sépultures parmi les plus anciennes de la ville. Au fil du parcours, les visiteurs pourront remonter le temps et découvrir l’histoire de ce lieu, étroitement liée à celle de Bourges et de ses habitants. Une visite qui permettra de porter un autre regard sur ce patrimoine funéraire, témoin de plus de deux siècles d’histoire locale. .

8 Place Malus Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 70 41 92

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English :

Set out to explore the Capucins Cemetery, the oldest municipal cemetery in Bourges, and immerse yourself in the history of the city and its residents.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine : Le Cimetière des Capucins Bourges a été mis à jour le 2026-09-09 par OT BOURGES