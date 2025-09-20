Journées européennes du patrimoine Le collège Pierre Loti Collège Pierre Loti Rochefort
Collège Pierre Loti 49 rue Audry de Puyravault Rochefort Charente-Maritime
Visite du collège Pierre Loti.
Collège Pierre Loti 49 rue Audry de Puyravault Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 91 60 hebre@ville-rochefort.fr
English : European Heritage Days: Pierre Loti Secondary School
Visit to Pierre Loti Secondary School.
German : Europäische Tage des Kulturerbes: Das Collège Pierre Loti
Besuch der Pierre-Loti-Mittelschule.
Italiano :
Visita alla scuola secondaria Pierre Loti.
Espanol :
Visita a la escuela secundaria Pierre Loti.
