Journées Européennes du Patrimoine > « Le Concert d’Euterpe » au temple protestant de Saint-Lô Saint-Lô
dimanche 20 septembre 2026 · Saint-Lô
Informations pratiques
Saint-Lô
Journées Européennes du Patrimoine > « Le Concert d’Euterpe » au temple protestant de Saint-Lô
6 Rue Fontaine Venise Saint-Lô Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 16:00:00
fin : 2026-09-20 17:30:00
Date(s) :
2026-09-20
« Le Concert d’Euterpe » est un orchestre de musique de chambre d’instruments à vent basé à Paris. Il se produira en quintette pour un unique concert au temple protestant de Saint-Lô. Son répertoire est riche et varié : Haydn, Brahms, Debussy, Bizet, Ravel, Mahler…
Entrée gratuite, libre participation aux frais. .
6 Rue Fontaine Venise Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 6 44 10 60 06 sabine.baudemont@orange.fr
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English : Journées Européennes du Patrimoine > « Le Concert d’Euterpe » au temple protestant de Saint-Lô
L’événement Journées Européennes du Patrimoine > « Le Concert d’Euterpe » au temple protestant de Saint-Lô Saint-Lô a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Saint-Lô
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