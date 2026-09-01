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Journées Européennes du Patrimoine > « Le Concert d’Euterpe » au temple protestant de Saint-Lô Saint-Lô

dimanche 20 septembre 2026 · Saint-Lô

Journées Européennes du Patrimoine > « Le Concert d’Euterpe » au temple protestant de Saint-Lô Saint-Lô

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
16:00:00
Adresse
6 Rue Fontaine Venise
Ville
50000 Saint-Lô
Département
Manche
Tarif

Saint-Lô

Journées Européennes du Patrimoine > « Le Concert d’Euterpe » au temple protestant de Saint-Lô

6 Rue Fontaine Venise Saint-Lô Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 16:00:00
fin : 2026-09-20 17:30:00

Date(s) :
2026-09-20

« Le Concert d’Euterpe » est un orchestre de musique de chambre d’instruments à vent basé à Paris. Il se produira en quintette pour un unique concert au temple protestant de Saint-Lô. Son répertoire est riche et varié : Haydn, Brahms, Debussy, Bizet, Ravel, Mahler…

Entrée gratuite, libre participation aux frais.   .

6 Rue Fontaine Venise Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 6 44 10 60 06  sabine.baudemont@orange.fr

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English : Journées Européennes du Patrimoine > « Le Concert d’Euterpe » au temple protestant de Saint-Lô

L’événement Journées Européennes du Patrimoine > « Le Concert d’Euterpe » au temple protestant de Saint-Lô Saint-Lô a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Saint-Lô

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