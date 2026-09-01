Informations pratiques

Saint-Pierre-Quiberon

Journées européennes du patrimoine : LE CONTE, patrimoine immatériel, EN PÉRIL ?

KERNISCOB Saint-Pierre-Quiberon Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 16:30:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Le conte, patrimoine immatériel, en péril ?

Le collectif des irréductibles conteurs de la presqu’île réanime la lande

que parcourent d’innombrables créatures et ravive la mémoire des villages oubliés.

Ouvrez tout grand vos oreilles, levez les yeux, entre ciel, mer et terre,

rejoignez-les à 16h30 au parking de Kerniskob pour une balade contée,

au pays où règne l’imaginaire. .

KERNISCOB Saint-Pierre-Quiberon 56510 Morbihan Bretagne +33 6 07 56 64 61

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English :

L’événement Journées européennes du patrimoine : LE CONTE, patrimoine immatériel, EN PÉRIL ? Saint-Pierre-Quiberon a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon