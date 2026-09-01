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AGENDA · Saint-Pierre-Quiberon

Journées européennes du patrimoine : LE CONTE, patrimoine immatériel, EN PÉRIL ? Saint-Pierre-Quiberon

samedi 19 septembre 2026 · Saint-Pierre-Quiberon

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
16:30:00
Adresse
KERNISCOB
Ville
56510 Saint-Pierre-Quiberon
Département
Morbihan
Tarif

Saint-Pierre-Quiberon

Journées européennes du patrimoine : LE CONTE, patrimoine immatériel, EN PÉRIL ?

KERNISCOB Saint-Pierre-Quiberon Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 16:30:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20

Le conte, patrimoine immatériel, en péril ?

Le collectif des irréductibles conteurs de la presqu’île réanime la lande
que parcourent d’innombrables créatures et ravive la mémoire des villages oubliés.
Ouvrez tout grand vos oreilles, levez les yeux, entre ciel, mer et terre,
rejoignez-les à 16h30 au parking de Kerniskob pour une balade contée,
au pays où règne l’imaginaire.   .

KERNISCOB Saint-Pierre-Quiberon 56510 Morbihan Bretagne +33 6 07 56 64 61 

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English :

L’événement Journées européennes du patrimoine : LE CONTE, patrimoine immatériel, EN PÉRIL ? Saint-Pierre-Quiberon a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon

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