JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE Le Domaine d’Orvès La Valette-du-Var

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 20 et 21 septembre Le Domaine d’Orvès Var

Entrée 2€, gratuit pour les enfants jusqu’à 12 ans et pour les adhérents à l’Association Les Amis d’Orvès.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

SAMEDI 20 SEPTEMBRE

11H : Conférence d’Albert PORRI, maître murailler, sur les techniques de construction d’une restanque en pierre sèche.

14h30 : Conférence de Richard GARNIER, botaniste, « Je crée ma canopée », ou l’intérêt de cultiver nos belles plantes fragiles sous canopée;

Inventaire des arbres de pousse rapide qui sont un bon choix pour ce projet.

DIMANCHE 21 Septembre : 11ème Salon du Livre de Jardin

14h30-15h30 : Thierry GAUQUELIN, écologue à l’IMBE spécialiste de labiodiversité et de l’écologie des sols et des forêts. « De mémoire d’arbre ».

15h30-16h30 : Jean Pierre Le DANTEC, « Jardins, histoire et poésie », histoire des jardinset leur évolution dans le temps et à travers le monde.

16h30-17h30 : Michel COURBOULEX, directeur de la Gazette des jardins. « Oléa, à la recherche du goût perdu ».

Le Domaine d’Orvès 71 avenue de la Libération, 83160 La Valette-du-Var, France La Valette-du-Var 83160 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 0494205325 http://www.domainedorves.fr Bastide construite par Vincent Martiny d’Orvès, premier consul de Toulon, et par son fils, fin du XVIIe siècle. Horaires d’ouverture: d’avril à septembre de 10h à 18h. Jardin fermé en août. Visites guidées sur RV. Entrée 6€ (gratuit – 18 ans et adhérents à l’association / Parking / langue parlée anglais

Journées européennes du patrimoine 2025

Les Amis d’Orvès