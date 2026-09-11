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Journées européennes du patrimoine Le feu amont de Ciboure Ciboure

samedi 19 septembre 2026 · Ciboure

Journées européennes du patrimoine Le feu amont de Ciboure Ciboure

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
09:30:00
Adresse
1, avenue Jean Jaurès
Ville
64500 Ciboure
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
Gratuit

Ciboure

Journées européennes du patrimoine Le feu amont de Ciboure

1, avenue Jean Jaurès Ciboure Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:30:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Gravissez les marches de cette aide à la navigation jusqu’à la terrasse surplombant le port puis accédez à la lentille avec un technicien des Phares et Balises.
Sur réservation au CIAP ou dans les offices de tourisme Places limitées
9h30 10h30 11h30   .

1, avenue Jean Jaurès Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 26 03 16 

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English : Journées européennes du patrimoine Le feu amont de Ciboure

L’événement Journées européennes du patrimoine Le feu amont de Ciboure Ciboure a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme Pays Basque

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