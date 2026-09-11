Journées européennes du patrimoine Le feu amont de Ciboure Ciboure
samedi 19 septembre 2026 · Ciboure
Informations pratiques
Ciboure
Journées européennes du patrimoine Le feu amont de Ciboure
1, avenue Jean Jaurès Ciboure Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:30:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Gravissez les marches de cette aide à la navigation jusqu’à la terrasse surplombant le port puis accédez à la lentille avec un technicien des Phares et Balises.
Sur réservation au CIAP ou dans les offices de tourisme Places limitées
9h30 10h30 11h30 .
1, avenue Jean Jaurès Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 26 03 16
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English : Journées européennes du patrimoine Le feu amont de Ciboure
L’événement Journées européennes du patrimoine Le feu amont de Ciboure Ciboure a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme Pays Basque
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