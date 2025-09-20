Journées européennes du patrimoine Le feu amont de Ciboure Visites libres Ciboure

1 avenue Jean Jaurès Ciboure Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

2025-09-20

Découvrez l’histoire de cette aide à la navigation construite en 1870 et modifiée en 1937 par l’architecte André Pavlovsky. Une visite exceptionnelle du feu amont jusqu’à la terrasse surplombant le port.

Visites libres sans accès à la lentille. .

