Journées Européennes du Patrimoine > le Fort de Querqueville Querqueville Cherbourg-en-Cotentin
samedi 19 septembre 2026 · Querqueville · Cherbourg-en-Cotentin
Informations pratiques
Cherbourg-en-Cotentin
Journées Européennes du Patrimoine > le Fort de Querqueville
Querqueville Fort de Querqueville Cherbourg-en-Cotentin Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 18:00:00
fin : 2026-09-20 21:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Les 19 et 20 septembre 2026, le Fort de Querqueville célèbre les Journées Européennes du Patrimoine avec un week-end exceptionnel placé sous le signe des 400 ans de la Marine Nationale.
Entrée gratuite de 10h à 18h, avec au programme visites guidées, concerts et activités pour tous les publics.
Côté musique, quatre univers se croisent : l’afro-jazz de Cheick Tidiane Seck, la musique andine d’Estampas del Perú, la salsa cubaine d’Alexis El Mura et l’orchestre symphonique Opus 50, dont le concert « 4 portes ouvertes sur le monde » se tiendra le samedi 19 septembre à 17h au cœur du fort.
Les visiteurs pourront également s’essayer à l’accrovoile ou revivre en wargame la célèbre bataille de la baie de Chesapeake.
Ce double rendez-vous, entre patrimoine militaire, découverte historique et programmation artistique éclectique, offre une immersion complète au cœur de ce site fortifié face à la Manche. Petits et grands pourront ainsi allier culture, musique et aventure le temps d’un week-end entièrement gratuit. Rendez-vous au Fort de Querqueville, rue du Port de Querqueville, à Cherbourg-en-Cotentin, pour ces deux journées organisées avec le concours de l’association Les Amis du Fort.
Cet événement bénéficie de la participation de plusieurs institutions locales et militaires : le CIRFA, l’EMAC et l’EAMEA de Cherbourg, ainsi que le Service Historique de la Défense (SHD). Il est également soutenu par le Cotentin, la ville de Cherbourg-en-Cotentin, la DRAC de Normandie, la Préfecture de région et le ministère de la Culture. .
Querqueville Fort de Querqueville Cherbourg-en-Cotentin 50460 Manche Normandie +33 6 75 86 19 91 f.querqueville@gmail.com
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English : Journées Européennes du Patrimoine > le Fort de Querqueville
L’événement Journées Européennes du Patrimoine > le Fort de Querqueville Cherbourg-en-Cotentin a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Cotentin – Cherbourg-en-Cotentin
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