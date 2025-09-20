Journées européennes du patrimoine Le fort de Socoa le gardien de la baie Ciboure

Journées européennes du patrimoine Le fort de Socoa le gardien de la baie Ciboure samedi 20 septembre 2025.

Tarif : – – EUR

Gratuit

Accédez à l’enceinte du fort de Socoa avec les guides-conférenciers du Pays d’Art et d’Histoire et découvrez l’histoire de ce lieu emblématique de la baie. Cette place forte construite par l’ingénieur François Ferry sous l’impulsion de Vauban n’aura plus de secrets pour vous!

Réservation obligatoire, places limitées visites à 9h30 et 11h. Réservation à partir du 08/09/2025. .

Socoa Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 26 03 16

