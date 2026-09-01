Journées européennes du patrimoine Le fort de Socoa le gardien de la baie Ciboure
samedi 19 septembre 2026 · Ciboure
Informations pratiques
Ciboure
Journées européennes du patrimoine Le fort de Socoa le gardien de la baie
1, avenue Jean Jaurès Ciboure Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Accédez à l’enceinte du fort de Socoa avec les guides-conférenciers du Pays d’art et d’histoire et découvrez l’histoire de ce lieu emblématique de la baie.
Cette place forte construite par l’ingénieur François Ferry sous l’impulsion de Vauban n’aura plus de secrets pour vous ! Sur réservation au CIAP ou dans les offices de tourisme
10h00 11h30. .
1, avenue Jean Jaurès Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 26 03 16
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English : Journées européennes du patrimoine Le fort de Socoa le gardien de la baie
L’événement Journées européennes du patrimoine Le fort de Socoa le gardien de la baie Ciboure a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme Pays Basque
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