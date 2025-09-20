Journées Européennes du Patrimoine Le futur mémorial du Camp de Gurs La Confluence Rue de l’intendant d’Etign Oloron-Sainte-Marie
Journées Européennes du Patrimoine Le futur mémorial du Camp de Gurs La Confluence Rue de l’intendant d’Etign Oloron-Sainte-Marie samedi 20 septembre 2025.
La Confluence Rue de l’intendant d’Etign Auditorium Bedat Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-20
2025-09-20
Présentation sous forme de diaporama du projet d’aménagement du Camp de Gurs. Rencontre organisée par Terres de Mémoires et de Lutte (sur inscription). .
La Confluence Rue de l’intendant d’Etign Auditorium Bedat Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 41 75 05 association.tml@orange.fr
