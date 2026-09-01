Journées Européennes du Patrimoine – Le Grand Carqueron Le Lion-d’Angers
dimanche 20 septembre 2026 · Le Lion-d'Angers
Informations pratiques
Le Lion-d’Angers
Journées Européennes du Patrimoine – Le Grand Carqueron
Le Grand Carqueron Le Lion-d’Angers Maine-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Visite du Grand Craqueron, proposée dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine au Lion d’Angers, le 20 septembre 2026.
Site habité depuis l’an mil et transformé au cours des 16ème et 17ème siècle ayant conservé l’ensemble de ses éléments d’origine autour de sa cour encore enclose de remparts
Visite libre des extérieurs de 10h à 18h et visites guidées à 11h, 14h30, 16h et 17h30
Durée : 45 min .
Le Grand Carqueron Le Lion-d’Angers 49220 Maine-et-Loire Pays de la Loire legrandcarqueron@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Tour of the Grand Craqueron, offered as part of the European Heritage Days in Le Lion-d’Angers on September 20, 2026.
L’événement Journées Européennes du Patrimoine – Le Grand Carqueron Le Lion-d’Angers a été mis à jour le 2026-09-04 par Office de tourisme Anjou bleu
À voir aussi à Le Lion-d'Angers (Maine-et-Loire)
- Journées Européennes du Patrimoine Église Saint-Aubin Andigné Place St Aubin Le Lion-d’Angers 19 septembre 2026
- Journées Européennes du Patrimoine Chapelle Saint-Eutrope-des-Vignes Rue de la Chapelle des Vignes Le Lion-d’Angers 19 septembre 2026
- Journées Européennes du Patrimoine Sentier d’interprétation Le Fil Vert Andigné et Le Lion d’Angers Le Lion-d’Angers 19 septembre 2026
- Soirée dansante Le Lion d’Angers Salle des fêtes Emile Joulain Le Lion-d’Angers 26 septembre 2026
- Habille-toi, on sort ! – Les Contres-visites de Jérôme Poulain Le Lion-d’Angers 10 octobre 2026