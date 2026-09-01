Informations pratiques

Le Lion-d’Angers

Journées Européennes du Patrimoine – Le Grand Carqueron

Le Grand Carqueron Le Lion-d’Angers Maine-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Visite du Grand Craqueron, proposée dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine au Lion d’Angers, le 20 septembre 2026.

Site habité depuis l’an mil et transformé au cours des 16ème et 17ème siècle ayant conservé l’ensemble de ses éléments d’origine autour de sa cour encore enclose de remparts

Visite libre des extérieurs de 10h à 18h et visites guidées à 11h, 14h30, 16h et 17h30

Durée : 45 min .

Le Grand Carqueron Le Lion-d’Angers 49220 Maine-et-Loire Pays de la Loire legrandcarqueron@gmail.com

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English :

Tour of the Grand Craqueron, offered as part of the European Heritage Days in Le Lion-d’Angers on September 20, 2026.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine – Le Grand Carqueron Le Lion-d’Angers a été mis à jour le 2026-09-04 par Office de tourisme Anjou bleu