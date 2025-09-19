JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE | LE GRAND PRESBYTÈRE Place Henri Dulion Martres-Tolosane

Plongez au coeur de l’exposition J’Ai Dix Ans .

Le Grand Presbytère fête ses 10 ans avec une expo collective émouvante et une Rétrospective signée Emmanuel Kieffer.

Cette année encore, les 3 Communautés de Communes du Sud Toulousain (Bassin Auterivain, Cœur de Garonne et Volvestre) s’associent pour vous proposer un programme d’animations près de Toulouse dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 2025 !

L’accès à l’ensemble des lieux est gratuit sauf mention contraire dans le descriptif.

Bonnes visites ! .

English :

Dive into the heart of the « J’Ai Dix Ans » exhibition.

Le Grand Presbytère celebrates its 10th anniversary with a moving group exhibition and a retrospective by Emmanuel Kieffer.

German :

Tauchen Sie ein in das Herz der Ausstellung « J?Ai Dix Ans ».

Das Grand Presbytère feiert sein zehnjähriges Bestehen mit einer bewegenden Gruppenausstellung und einer Retrospektive von Emmanuel Kieffer.

Italiano :

Tuffatevi nel cuore della mostra « J’Ai Dix Ans ».

Il Grand Presbytère festeggia il suo 10° anniversario con una commovente mostra collettiva e una retrospettiva di Emmanuel Kieffer.

Espanol :

Sumérjase en el corazón de la exposición « J’Ai Dix Ans ».

El Grand Presbytère celebra su 10º aniversario con una conmovedora exposición colectiva y una retrospectiva de Emmanuel Kieffer.

